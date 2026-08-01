Lou!
Folge 1: Fall-Studien
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Lou fährt zum ersten Mal seit Langem wieder Ski. Da sie weiß, dass sie das Laufen auf den schmalen Brettern nicht gut beherrscht, schämt sie sich und hat Angst. Doch anstatt auf Peppos Angebot einzugehen und einen Skikurs mit ihm zu machen, versucht sie es lieber allein. Doch Peppo macht sich Sorgen um Lou und folgt ihr heimlich. Als er merkt, dass Lou allein nicht weiterkommt, hilft er ihr, die Angst zu überwinden. Aber wird sie es auch schaffen, auf Skiern so gut zu werden, dass sie sich mit Tristan auf der Piste der Nachbarortes treffen kann?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick