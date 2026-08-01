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Lou!

Spiel-Wut

KinderweltStaffel 3Folge 4vom 01.08.2026
Spiel-Wut

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Lou!

Folge 4: Spiel-Wut

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Es ist Lous letzter Urlaubstag in Superchevel und gleichzeitig auch der Tag, an dem das Endspiel um den Drei-Täler-Pokal im Curling stattfindet. Die beiden Teams liefern sich bis zur letzten Minute einen wahnsinnig spannenden Kampf. Doch dummerweise überträgt sich diese Spannung auf das Verhältnis zwischen Lou und Tristan, da die beiden nicht dasselbe Team unterstützen...

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