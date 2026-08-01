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Lou!

Fitness-Qualen

KinderweltStaffel 3Folge 6vom 01.08.2026
Fitness-Qualen

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Lou!

Folge 6: Fitness-Qualen

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Lous Mutter erhält einen Brief vom Schuldirektor, der besagt, dass Lou noch nie in der Sportstunde anwesend war. Was Lou ihr auch bestätigt, da ihr die Sportkleidung nicht gefällt und die Umkleideräume nach Wildschwein riechen. Die beiden verabreden daraufhin einen Wettlauf im Park. Verliert Lou, muss sie wieder am Sportunterricht teilnehmen. Gewinnt sie, schreibt ihr die Mutter eine Entschuldigung, die sie von der Sportstunde befreit.

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