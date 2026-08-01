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Lou!

Pizzeria-Zoff

KinderweltStaffel 3Folge 7vom 01.08.2026
Pizzeria-Zoff

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Lou!

Folge 7: Pizzeria-Zoff

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Gino bekommt unerwartet Konkurrenz von einem Pizzawagen, der sich in der Nähe seiner Pizzeria niederlässt. Aber Lou und ihre Mutter schwören hoch und heilig, Gino treu zu bleiben. Doch noch am selben Abend überrascht Richard sie mit 2 Pizzen des neuen Konkurrenten. Und da sie der Hunger quält, weil sie nichts mehr zu essen im Haus haben, greifen sie schließlich doch zu.

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