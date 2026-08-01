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Lou!

Theater-Trauma

KinderweltStaffel 4Folge 1vom 01.08.2026
Theater-Trauma

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Lou!

Folge 1: Theater-Trauma

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Lou hat Spaß daran, in der Schule Theater zu spielen. Aber sobald sie auf der Bühne steht, kommt es zur Katastrophe. Die Blicke der anderen machen ihr Angst. Minas Diagnose: Lampenfieber, oder auch „die Angst davor, ausgelacht zu werden"! Lou lässt sich auf Minas Radikaltherapie ein, die sie in die unangenehmsten Situationen bringt, in denen Lou ihre Konzentration, Motivation, ja selbst ihre Würde wahren muss.

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