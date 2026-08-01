Lou!
Folge 2: Pannen-Service
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Lou, ihre Mutter und die Menschen, die mit ihnen im selben Haus wohnen, besitzen allesamt sehr ausgeprägte Persönlichkeiten. Dennoch läuft das Zusammenleben recht ruhig und gesittet ab. Aber das haben die Mieter nicht zuletzt Frau Dupont, der Hausmeisterin, zu verdanken. Ohne dass es ihnen bewusst ist, beseitigt sie die kleinen Problemchen, bevor sie groß werden.
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