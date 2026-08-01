Lou!
Folge 4: Lügen-Falle
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Lous Mutter glaubt, alles über ihre Tochter zu wissen und mistet deren Zimmer aus, ohne sie vorher zu fragen. Was Lou natürlich gar nicht gefällt. Deshalb täuscht Lou ihrer Mutter vor, sie habe ein Hobby, von dem ihre Mutter nichts weiß: Krocket! In dem Bestreben, sich mit ihrer Tochter zu versöhnen, beginnt sie sich mit Krocket zu beschäftigen und kauft sogar eine komplette Krocketausrüstung.
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