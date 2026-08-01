Lou!
Folge 7: Schlüssel-Erlebnis
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Lou entdeckt, dass Mina ein Geheimnis hat, von dem sie ihr nichts erzählen will. Fortan hat Lou, die krankhaft neugierig ist, nur noch einen Wunsch: dieses Geheimnis zu lüften. Indessen vertraut Richard Lous Mutter den Zweitschlüssel zu seiner Wohnung an. Aber auch die ist krankhaft neugierig. In Richards Abwesenheit geht sie in dessen Wohnung, um mehr über sein Leben zu erfahren. Das bringt sie schließlich in eine höchst peinliche Situation.
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