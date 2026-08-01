Lou!
Folge 10: Liebes-Pakt
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Das Schuljahr geht zu Ende. Tristan feiert seinen Geburtstag mit seinen Freunden bei Gino. Lou will ihm ein besonderes Geschenk machen, ein selbst gemaltes Bild, das ihre unbändige Liebe zu ihm ausdrücken soll. Lous Mutter ist davon nicht so überzeugt und überredet sie, ihm stattdessen lieber direkt ihre Liebe zu gestehen. Aber das hat Lous Mutter bisher auch bei Richard nicht geschafft. Deshalb schließen die beiden einen Pakt. Lou soll Tristan ihre Liebe gestehen und Lous Mutter Richard. Und weil Lou den Mut dazu nicht aufbringt, gibt ihr Gino einen mit Kaffee gemixten Stärkungstrunk.
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