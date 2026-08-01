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Lou!

Foto-Misere

KinderweltStaffel 5Folge 2vom 01.08.2026
Foto-Misere

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Lou!

Folge 2: Foto-Misere

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Lous Mutter zeigt Tristan Baby-Fotos und das ist Lou mega peinlich. Also versteckt sie sich - wie immer, wenn ihr was peinlich ist - in einer alten Truhe. Und dass Tristan das mitgekriegt hat, macht die ganze Sache noch peinlicher. Kurz entschlossen, wirft Lous Mutter die Truhe raus. Lou ist wütend und macht sich mit Mina auf die Suche nach einem Ersatz für die Truhe.

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