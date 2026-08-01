Lou!
Folge 4: Rettungs-Übung
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Lou und Mina stehen komplett auf Kriegsfuß! Sie haben zusammen an einem Erste-Hilfe-Kurs teilgenommen, der aber nicht so verlaufen ist, wie sie sich das vorgestellt hatten. Lou war nur auf die Mund-zu-Mund-Beatmung mit Tristan aus (ein Vorwand, um ihn zu küssen), während es Mina um den Ersthelferschein ging. Gegenseitig schieben sie sich die Schuld für ihren Misserfolg zu! Ihre Mütter hören sich beide Versionen an. Wer hat Recht?
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