Lou!
Folge 5: Band-Blamage
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Weil die Band, die Gino für das Straßenfest engagiert hatte, ausfällt, möchte Lou gern aushelfen und eine Band aus Hobbymusikern zusammenstellen, um das Fest zu retten. Als erstes denkt sie natürlich an Tristan, doch leider muss sie auf die Gitarrenkünste ihres Schwarms verzichten, den der muss auf die Hochzeit seiner Tante. Als nächstes fragt sie die Mitbewohner ihres Hauses, von denen die meisten begeistert zusagen. Da sich die Mitglieder jedoch noch vor Beginn der Probe auf keinen Bandnamen einigen können, endet alles im Streit.
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