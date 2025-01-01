Love Child
Folge 5: Einsatz in Vietnam
45 Min.Ab 12
Annie begeistert die Truppen in Vietnam mit ihren Liedern. Ihr Partner Chris jedoch hat bei dem Auftritt mitten im Kriegsgebiet ein sehr ungutes Gefühl. Viv sucht unterdessen verzweifelt nach ihrem Bruder Bernie. Es gelingt ihr, seine vietnamesische Frau aufzuspüren - doch die hat leider nur traurige Neuigkeiten für sie. Joan macht sich unterdessen Sorgen, dass Jim sie wegen ihrer Unfruchtbarkeit nicht mehr so liebt wie früher.
