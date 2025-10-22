Zum Inhalt springenBarrierefrei
Luxe Listings: Sydneys Immobilienmakler

Zwei Traumobjekte auf den Klippen

sixxStaffel 2Folge 2vom 22.10.2025
Folge 2: Zwei Traumobjekte auf den Klippen

39 Min.Folge vom 22.10.2025Ab 6

Der Konkurrenzkampf zwischen den Top-Maklern verschärft sich. Gavin Rubinstein zeigt einem potenziellen Käufer eine spektakuläre Villa, während D'Leanne Lewis mit einer anspruchsvollen Kundin ringt, die die perfekte Mischung aus Luxus und Lage sucht. Simon Cohen versucht, einen internationalen Käufer zu überzeugen - und muss dafür global denken.

