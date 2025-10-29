Luxe Listings: Sydneys Immobilienmakler
Folge 3: Logenplatz am Meer
35 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 6
D'Leanne schafft es, eine Immobilie zu einem Rekordpreis zu verkaufen und kommt dem Kauf der Immobilienfirma dadurch einen Schritt näher. Simon muss sich währenddessen zwischen zwei Häusern entscheiden, die ihm von Gavin und D'Leanne angeboten werden. Gavin versucht indes einen Doppeldeal über die Bühne zu bringen.
