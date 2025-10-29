Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sorgen um Gavin

sixxStaffel 2Folge 4vom 29.10.2025
34 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 6

Gavin ergreift die Chance, mit dem Agenten eines neuen Kunden zu arbeiten. Monika trifft sich im "Birdhouse" mit ihren Klienten, um sich deren spannendes Angebot für das Objekt anzuhören. D'Leanne veranstaltet eine offene Hausbesichtigung für ein atemberaubendes Haus in einem angesagten Vorort Sydneys.

