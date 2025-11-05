Wer nicht jagt, der nicht gewinntJetzt kostenlos streamen
Luxe Listings: Sydneys Immobilienmakler
Folge 6: Wer nicht jagt, der nicht gewinnt
47 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 6
Für einen internationalen Kunden verlassen Tammy und Simon Sydney, um sich große Grundstücke außerhalb der Stadt anzuschauen. Der Auftraggeber hat hohe Ansprüche und sucht nach einem beeindruckenden Anwesen. Gavin bereitet unterdessen eine herausfordernde Auktion vor, die ihn an seine Grenzen bringt. Außerdem gibt es Grund zu feiern: Im Zuge des zweijährigen Jubiläums lassen die Makler der "The Rubenstein Group" die Korken knallen.
