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MacGyver

Ein Killer mit tausend Gesichtern

Kabel Eins CLASSICSStaffel 1Folge 22vom 01.01.2026
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MacGyver

Folge 22: Ein Killer mit tausend Gesichtern

44 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

MacGyver und Thornton sind dem international gesuchten Killer Piedro auf der Spur. Piedro engagiert für Kurierdienste Callgirls, die er anschließend "zum Schweigen bringt." Als eines dieser Mädchen vor den Augen ihrer Schwester Terry stirbt, schwört diese Rache. MacGyver und Thornton gelingt es schließlich, Piedro zu schnappen. MacGyver übernimmt nun gegenüber den unbekannten Auftraggebern die Rolle des Killers - und wird deshalb beinahe von Terry getötet ...

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