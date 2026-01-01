MacGyver
Folge 21: Blackout
48 Min.Ab 12
MacGyver trifft sich mit seinem Bekannten Braddock, der ihm berichtet, dass der Terrorist Lancer offensichtlich ein Attentat auf einige hohe Geheimdienstoffiziere plant. Bevor er noch mehr erzählen kann, wird Braddock getötet. MacGyver wird ebenfalls schwer verletzt - und verliert sein Gedächtnis. Er findet sich auf einem Fischkutter wieder, der der jungen Carol gehört. Gemeinsam versuchen sie, seine Vergangenheit zu rekonstruieren - doch die Zeit rennt ihm davon ...
