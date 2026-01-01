Zum Inhalt springenBarrierefrei
MacGyver

Blackout

Kabel Eins CLASSICSStaffel 2Folge 21
Blackout

MacGyver

Folge 21: Blackout

48 Min.Ab 12

MacGyver trifft sich mit seinem Bekannten Braddock, der ihm berichtet, dass der Terrorist Lancer offensichtlich ein Attentat auf einige hohe Geheimdienstoffiziere plant. Bevor er noch mehr erzählen kann, wird Braddock getötet. MacGyver wird ebenfalls schwer verletzt - und verliert sein Gedächtnis. Er findet sich auf einem Fischkutter wieder, der der jungen Carol gehört. Gemeinsam versuchen sie, seine Vergangenheit zu rekonstruieren - doch die Zeit rennt ihm davon ...

MacGyver
Kabel Eins CLASSICS
MacGyver

MacGyver

