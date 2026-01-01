MacGyver
Folge 22: Gefährliche Freiheit
49 Min.Ab 12
MacGyver soll zusammen mit Diana Rogers den Leiter einer Menschenrechts-Gruppe, der in der Tschechoslowakei verhaftet worden ist, herausholen. Den beiden gelingt es auch, Dubec aus der psychiatrischen Abteilung des Krankenhauses zu befreien - aber er weigert sich, das Land ohne seine Ehefrau zu verlassen. Diese ist mittlerweile ebenfalls inhaftiert worden, doch auch diese Hürde nimmt das Team MacGyver/Rogers. In L.A. angekommen, fangen dann die Probleme erst richtig an ...
