MacGyver
Folge 10: Die Fünferbande
48 Min.Ab 12
Dave Edward, Computer-Crack der Phoenix Foundation, der an einem streng geheimen Radarabwehrsatelliten arbeitet, wird ermordet. Offensichtlich hat er spioniert - für den KGB! Zur Konstruktion des Satelliten benötigen die Auftraggeber vier Komponenten von vier verschiedenen Firmen - drei dieser Komponenten haben sie bereits. MacGyver findet heraus, dass "zufällig" vier ehemalige Studienkollegen von Edward in den betreffenden Firmen arbeiten. Einer davon ist Petes Sohn Michael ...
