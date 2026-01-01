MacGyver
Folge 11: Kein Kinderspiel
49 Min.Ab 12
MacGyvers Bekannte Mary Ruth hat bei der Scheidung das Sorgerecht für ihren Sohn Tommy zugesprochen bekommen. Doch ihr Ex-Mann Richard kann sich mit dieser Entscheidung nicht abfinden und kidnappt Tommy mit Hilfe seines Onkels Joe, dem Oberhaupt einer führenden Mafia-Familie. Eine Spur führt MacGyver und Mary Beth zur Farm von Joe nach Kanada. Dort geraten sie jedoch leider in die blutigen Streitigkeiten zweier rivalisierender Mafia-Clans ...
