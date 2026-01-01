Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
MacGyver

Druck

Kabel Eins CLASSICSStaffel 4Folge 12vom 01.01.2026
Joyn Plus
Druck

DruckJetzt ohne Werbung streamen

MacGyver

Folge 12: Druck

49 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Die Leiter des Challengers Club haben es sich zur Aufgabe gemacht hat, sozial schwachen farbigen Jugendlichen zu helfen. Einer ihrer Schützlinge ist gerade in Schwierigkeiten: Ray soll Mr. Larson einen Lieferwagen gestohlen haben. Eine unangenehme Sache, zumal der Stadtrat gerade über die Bewilligung des Zuschusses für den Club entscheidet. Durch MacGyvers Hilfe kann die Angelegenheit noch rechtzeitig geklärt werden. Doch der Rassist Mr. Larson gibt nicht so leicht auf ...

Alle Staffeln im Überblick

MacGyver
Kabel Eins CLASSICS
MacGyver

MacGyver

Alle 7 Staffeln und Folgen