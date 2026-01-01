Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
MacGyver

Schuldgefühle

Kabel Eins CLASSICSStaffel 4Folge 13
Joyn Plus
Schuldgefühle

SchuldgefühleJetzt ohne Werbung streamen

MacGyver

Folge 13: Schuldgefühle

49 Min.Ab 12

MacGyver hilft einem minderjährigen Mädchen, das von einem Zuhälter zur Prostitution gezwungen wird. Er bringt sie vorübergehend im Challengers Club unter, doch nachdem sie MacGyver sein Geld gestohlen hat, läuft sie wieder weg. MacGyver machst sie erneut ausfindig, und schließlich vertraut sie ihm an, dass ihr Vater, ein Polizist, sie schlägt und sie deshalb von zu Hause geflohen ist. MacGyver arrangiert eine Aussprache, doch dabei kommt es zu einem folgenschweren Streit ...

Alle Staffeln im Überblick

MacGyver
Kabel Eins CLASSICS
MacGyver

MacGyver

Alle 7 Staffeln und Folgen