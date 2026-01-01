Zum Inhalt springenBarrierefrei
MacGyver

Der unsichtbare Tod

Kabel Eins CLASSICS Staffel 4 Folge 15
Der unsichtbare Tod

MacGyver

Folge 15: Der unsichtbare Tod

47 Min.Ab 12

MacGyver soll mit vier Mitarbeitern der Phoenix Foundation eine mehrtägige Anti-Stress-Wanderung unternehmen. Leider ist in der Gegend ein Bus mit Strafgefangenen verunglückt - und zwei Mörder konnten entkommen. Sie haben zwei Phoenix-Leute umgebracht und schließen sich unter deren Namen dem Trupp an. Über Radio erfährt die Gruppe von der Flucht der Gefangenen, und alle rätseln nun, wer die Verbrecher sein könnten. Die Situation spitzt sich immer mehr zu ...

MacGyver
Kabel Eins CLASSICS
MacGyver

MacGyver

