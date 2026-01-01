Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
MacGyver

Das Sicherheitsrisiko

Kabel Eins CLASSICSStaffel 4Folge 18
Joyn Plus
Das Sicherheitsrisiko

Das SicherheitsrisikoJetzt ohne Werbung streamen

MacGyver

Folge 18: Das Sicherheitsrisiko

48 Min.Ab 12

Steve Morrison, der nach einer Kopfverletzung aus dem Dienst bei den Kampfschwimmern entfernt und dann aus der Armee entlassen wurde, will sich für diese Schmach rächen. Im Auftrag einiger Ganoven will er eine Ampulle mit höchst gefährlichen Milzbrandbakterien stehlen - die in der biologischen Kriegsführung eingesetzt werden können. MacGyver, Steves Frau und sein ehemaliger Commander versuchen, diese Dummheit zu vereiteln ...

Alle Staffeln im Überblick

MacGyver
Kabel Eins CLASSICS
MacGyver

MacGyver

Alle 7 Staffeln und Folgen