MacGyver
Folge 18: Das Sicherheitsrisiko
48 Min.Ab 12
Steve Morrison, der nach einer Kopfverletzung aus dem Dienst bei den Kampfschwimmern entfernt und dann aus der Armee entlassen wurde, will sich für diese Schmach rächen. Im Auftrag einiger Ganoven will er eine Ampulle mit höchst gefährlichen Milzbrandbakterien stehlen - die in der biologischen Kriegsführung eingesetzt werden können. MacGyver, Steves Frau und sein ehemaliger Commander versuchen, diese Dummheit zu vereiteln ...
