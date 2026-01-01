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MacGyver

Der Skorpion

Kabel Eins CLASSICSStaffel 4Folge 19vom 01.01.2026
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MacGyver

Folge 19: Der Skorpion

47 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

MacGyver, Pete und Jack Dalton machen ein paar Tage Urlaub, doch schnell sind sie wieder in einen neuen Fall verwickelt. Pete und Dalton werden gekidnappt! MacGyver kann seine beiden Freunde schließlich aufspüren, doch er muss feststellen, dass sie lediglich als Lockvögel dienten. Deborah, mit der MacGyver früher liiert war - bis er herausbekam, dass sie ein Profikiller ist - und die seinetwegen für zwei Jahre ins Gefängnis musste, will endlich Rache ...

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