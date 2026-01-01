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MacGyver

Blutsbrüder

Kabel Eins CLASSICSStaffel 4Folge 2vom 01.01.2026
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MacGyver

Folge 2: Blutsbrüder

48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Nach 25 Jahren kehrt MacGyver in seine Heimatstadt zurück, wie damals mit seinen Freunden Neil und Chuck ausgemacht. Die Blutsbrüder wollten genau an den Ort zurückkehren, an dem ihr Freund Jesse beim Spielen mit einer Pistole ums Leben kam. Gesagt, getan. Doch es sieht so aus, als ob sich das traumatische Erlebnis von damals nun mit ihren Söhnen Sean und Danny wiederholen würde. Sean nimmt Crack und wird deshalb von einer Mafiabande drangsaliert - und Danny will ihm helfen ...

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