MacGyver
Folge 5: Sabotage auf der Rennbahn
48 Min.Ab 12
Die Phoenix Foundation hat einen Automotor aus Kunststoff entwickelt, der im alles entscheidenden Rennen um den GT-Cup eingesetzt werden soll. Der Industrielle Mr. Strickland, der die Konkurrenz finanziert, ist darüber höchst beunruhigt - sein Team muss den Cup unbedingt gewinnen. Er veranlasst daher, dass der Fahrer samt Auto außer Gefecht gesetzt wird. Aber er hat die Rechnung ohne MacGyver gemacht, der mit dem Phoenix-Team einen neuen Wagen baut - und ihn dann selbst fährt ...
