Überlebenstraining

Kabel Eins CLASSICSStaffel 4Folge 6
Folge 6: Überlebenstraining

49 Min.Ab 12

MacGyver bekommt von der Phoenix Foundation die Aufgabe, ein dreitägiges Überlebenstraining für langjährige Angestellte zu überwachen - um so zu testen, ob die Mitarbeiter noch für den Außendienst geeignet sind. Seine letzte Testperson ist Pete Thornton, dessen körperliche Fitness etwas zu wünschen übrig lässt. Doch zu den Testaufgaben kommen die beiden erst gar nicht, denn plötzlich müssen sie sich um die Mafia kümmern, die ein Flugzeug der Drogenfahndung abgeschossen hat ...

