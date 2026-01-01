MacGyver
Folge 7: Der Mann im Hintergrund
49 Min.Ab 12
Eric Cross, der mehrere Frauen ermordet hat, gelingt es, aus der psychiatrischen Abteilung zu entkommen. MacGyver wird daher einer Sonderkommission zugeteilt. Er soll mit Lt. Murphy zusammenarbeiten, die ihm jedoch sehr ablehnend gegenübersteht, was die Aufgabe nicht gerade erleichtert. Bei seinen Nachforschungen stößt MacGyver auf einen gewissen Dr. Zito, einen psychopathischen Gen-Forscher, der Cross ganz offensichtlich für seine Zwecke missbraucht ...
Alle Staffeln im Überblick