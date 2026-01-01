Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins CLASSICSStaffel 4Folge 8
Folge 8: Mutter Dalton

48 Min.Ab 12

Jack Dalton hat seine Mutter Francine ausfindig gemacht, die ihn als Baby zur Adoption freigegeben hat. Doch leider wurde Francine vor Jahren wegen Börsenschwindels angeklagt, kam auf Kaution frei - und tauchte unter. In wenigen Tagen ist nun der Prozess, bei dem sie eine Diskette mit Beweisen vorlegen will, die ihren damaligen Boss schwer belasten und ihre Unschuld beweisen sollen. Doch ihr ehemaliger Chef kidnappt Jack, um sie so zu zwingen, die Diskette nicht vorzulegen ...

Kabel Eins CLASSICS
