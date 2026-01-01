Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
MacGyver

Die Schule des Lebens

Kabel Eins CLASSICSStaffel 5Folge 12
Joyn Plus
Die Schule des Lebens

Die Schule des LebensJetzt ohne Werbung streamen

MacGyver

Folge 12: Die Schule des Lebens

46 Min.Ab 12

MacGyver erklärt sich bereit, bei einem Projekt der Phoenix Foundation mitzumachen, durch das Jugendliche motiviert werden sollen, die Schule abzuschließen. MacGyver nimmt Tony Milani unter seine Fittiche. Aber gerade als er denkt, er hätte Tony vom Wert eines Schulabschlusses überzeugt, schmeißt Tony alles hin und fängt auf derselben Baustelle an zu jobben wie sein Vater. Erst ein Unfall aufgrund eines Konstruktionsfehlers führt ihm vor Augen, wie wichtig Schulbildung ist ...

Alle Staffeln im Überblick

MacGyver
Kabel Eins CLASSICS
MacGyver

MacGyver

Alle 7 Staffeln und Folgen