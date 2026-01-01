MacGyver
Folge 12: Die Schule des Lebens
46 Min.Ab 12
MacGyver erklärt sich bereit, bei einem Projekt der Phoenix Foundation mitzumachen, durch das Jugendliche motiviert werden sollen, die Schule abzuschließen. MacGyver nimmt Tony Milani unter seine Fittiche. Aber gerade als er denkt, er hätte Tony vom Wert eines Schulabschlusses überzeugt, schmeißt Tony alles hin und fängt auf derselben Baustelle an zu jobben wie sein Vater. Erst ein Unfall aufgrund eines Konstruktionsfehlers führt ihm vor Augen, wie wichtig Schulbildung ist ...
