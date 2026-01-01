MacGyver
Folge 16: Vertrauen ist gut ...
47 Min.Ab 12
Die Phoenix Foundation hat ein Gerät zum Aufspüren von U-Booten der kolumbianischen Drogenmafia entwickelt. Natürlich ist das Drogenkartell brennend an dem Gerät namens ERMA interessiert. Nick Landis wittert seine Chance, ans ganz große Geld zu kommen, und bietet den Drogenbossen das Gerät zum Kauf an. Um an ERMA heranzukommen, fängt er eine Affäre mit Gwen an. Doch MacGyver kommt Landis auf die Spur - und so kann Schlimmeres gerade noch verhindert werden.
