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MacGyver

Herzen aus Stahl

Kabel Eins CLASSICSStaffel 5Folge 18vom 01.01.2026
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MacGyver

Folge 18: Herzen aus Stahl

46 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Mr. Woodman bittet MacGyver um Hilfe, weil seine Tochter Lisa entführt wurde. Bald stellt sich heraus, dass "nur" die Tochter der Haushälterin entführt wurde. Aber auch der Entführer bemerkt den Fehler und bringt während einer fingierten Geldübergabe doch noch Lisa in seine Gewalt. Der Entführer Travers ist der ehemalige Besitzer eines Stahlwerkes, das Woodman gekauft und entgegen aller Zusagen geschlossen hat. Mit dem Lösegeld will Travers die ehemaligen Arbeiter entschädigen...

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