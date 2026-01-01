Die Legende von der heiligen Rose (2)Jetzt ohne Werbung streamen
MacGyver
Folge 2: Die Legende von der heiligen Rose (2)
47 Min.Ab 12
MacGyver gelingt es im letzten Augenblick, dem tödlichen Fallbeil zu entkommen und Zoe zu befreien. In der französischen Stadt Cherbourg finden sie die Heilige Rose. Mit deren Hilfe lässt sich ein Zugang zu einer Höhle sprengen, die eine Miniaturausgabe des Ambrosius-Tempels verbirgt, welche den "Heiligen Gral" in sich trägt. Doch von Leer und seine Komplizen sind auch zur Stelle. Voller Gier und im Streit um das sagenhafte Elixier des Lebens erschießen sie sich gegenseitig.
