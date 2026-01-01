Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
MacGyver

Die schwarze Perle

Kabel Eins CLASSICSStaffel 5Folge 3
Joyn Plus
Die schwarze Perle

Die schwarze PerleJetzt ohne Werbung streamen

MacGyver

Folge 3: Die schwarze Perle

46 Min.Ab 12

Die Bulgarin Sofia gerät ungewollt zwischen rivalisierende Banden, die auf der Suche nach einem wertvollen Schmuckstück, der "Schwarzen Perle", sind. Ein Gangster hatte ihr kurz vor seinem Tod heimlich einen Zettel zugesteckt, der Informationen über das Versteck des Schmuckstücks enthielt. Eine lebensgefährliche Verfolgungsjagd beginnt für Sofia! Doch MacGyver und Frank Colton, ein Prämienjäger für die Versicherungssumme der "Schwarzen Perle", kommen ihr zu Hilfe ...

Alle Staffeln im Überblick

MacGyver
Kabel Eins CLASSICS
MacGyver

MacGyver

Alle 7 Staffeln und Folgen