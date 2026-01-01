MacGyver
Folge 3: Die schwarze Perle
46 Min.Ab 12
Die Bulgarin Sofia gerät ungewollt zwischen rivalisierende Banden, die auf der Suche nach einem wertvollen Schmuckstück, der "Schwarzen Perle", sind. Ein Gangster hatte ihr kurz vor seinem Tod heimlich einen Zettel zugesteckt, der Informationen über das Versteck des Schmuckstücks enthielt. Eine lebensgefährliche Verfolgungsjagd beginnt für Sofia! Doch MacGyver und Frank Colton, ein Prämienjäger für die Versicherungssumme der "Schwarzen Perle", kommen ihr zu Hilfe ...
