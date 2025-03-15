Magnum
Folge 12: Freunde in der Not
48 Min.Folge vom 15.03.2025Ab 12
T.C. fühlt sich in der Schuld von Joey, der ihm während des Vietnamkriegs das Leben gerettet hat. Inzwischen lebt Joey außerhalb der USA. Als er T.C. eines Tages bittet, ihn über die Grenze zu fliegen, willigt dieser sofort ein. Er ahnt jedoch nicht, dass Joey ihn für seine illegalen Geschäfte missbraucht. T.C. wird mit Drogen erwischt und eingesperrt. Ein neuer Fall für Magnum ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick