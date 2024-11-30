Magnum
Folge 19: Der Unschuldsengel
47 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12
Robin Masters neuester Roman wird auf seinem Anwesen verfilmt, und da Magnum schon immer ein Bewunderer der Schauspielerin Olivia Ross war, nimmt er die Rolle des Stunt-Doubles für ihren Mann und Filmpartner Jack Martin an. Als Martin von einer richtigen Kugel, anstelle einer Platzpatrone getroffen wird, gerät sofort Olivia unter Verdacht - die Ehe der beiden Schauspieler steht schon lange auf der Kippe, und Olivia scheint so ihren Mann aus dem Weg räumen zu wollen ...
