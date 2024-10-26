Schatten der Vergangenheit (2)Jetzt kostenlos streamen
Magnum
Folge 6: Schatten der Vergangenheit (2)
42 Min.Folge vom 26.10.2024Ab 12
Während der Suche nach seiner tot geglaubten Frau Michelle gerät Magnum in eine Aktion des Geheimdienstes. Er muss feststellen, dass Michelle mittlerweile die Frau eines hohen vietnamesischen Generals ist - und als Agentin arbeitet. Colonel Ki will einen aggressiven Oppositionsführer entlarven, was wiederum auch Michelle in Gefahr bringt. Magnum erfährt außerdem, dass seine Ehe mit Michelle ungültig war. Dennoch will er ihr in dieser gefährlichen Situation helfen ...
