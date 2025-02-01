Zum Inhalt springenBarrierefrei
Magnum

Der vierte Juli

NBCUniversalStaffel 4Folge 1vom 01.02.2025
Der vierte Juli

Folge 1: Der vierte Juli

46 Min.Folge vom 01.02.2025Ab 6

Es ist der 4. Juli, und die Freunde hängen ihren unterschiedlichen Lieblingsbeschäftigungen nach. Magnum vergnügt sich mit seinem Surf Ski auf dem Wasser, doch dann verunglückt er und sieht sich hifllos der gewaltigen Meeresströmung ausgesetzt. Stunden vergehen ... Doch seine Freunde Higgins, T.C. und Rick haben ein Bauchgefühl, dass ihrem Freund etwas passiert ist; eine groß angelegte Suche beginnt. Doch werden sie Magnum rechtzeitig finden?

