Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Magnum

Auf den Leim gegangen

NBCUniversalStaffel 4Folge 5vom 08.02.2025
Auf den Leim gegangen

Auf den Leim gegangenJetzt kostenlos streamen

Magnum

Folge 5: Auf den Leim gegangen

47 Min.Folge vom 08.02.2025Ab 6

Magnum will den mittellosen Schwestern LaSalle helfen und veranstaltet mit Higgins' Hilfe ein Wohltätigkeits-Bingo-Spiel. Mit dem Geld soll ein Hotel, das in Vergessenheit geratene Künstler beherbergt, vor dem Verkauf gerettet werden. Peinlich wird es für Magnum, als die Schwestern den Reinerlös nicht abliefern, sondern sich mit dem Geld aus dem Staub machen. Doch bald spürt er die alten Damen auf - verkleidet als Lady und Gentleman, eben im Begriff, einen Raub zu verüben ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Magnum
NBCUniversal
Magnum

Magnum

Alle 8 Staffeln und Folgen