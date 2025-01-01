Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Magnum

Ballettschuhe und heiße Waffen

NBCUniversalStaffel 5Folge 22
Ballettschuhe und heiße Waffen

Ballettschuhe und heiße WaffenJetzt kostenlos streamen

Magnum

Folge 22: Ballettschuhe und heiße Waffen

47 Min.Ab 12

Jack Damon sucht seine vermisste Tochter Becky und bittet Magnum um Hilfe. Das 17-jährige Mädchen war mit einem gewissen Darryl Jacobs befreundet, der sie dazu benutzte, gestohlene Waffen zu verkaufen. Bei einer Übergabe wurden die beiden angeschossen; während Becky schwer verletzt zurückblieb, konnte Darryl fliehen und wurde kurz darauf verhaftet. Doch Becky ist verschwunden. Um von Darryl Hinweise zu erhalten, begibt sich Magnum undercover ins Gefängnis ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Magnum
NBCUniversal
Magnum

Magnum

Alle 8 Staffeln und Folgen