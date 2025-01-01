Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 6Folge 11
46 Min.Ab 12

Bei einem Tauchgang in einer Lagune glaubt Magnum, den Geist eines verstorbenen Jungen zu sehen. Und obwohl sich seine Freunde über ihn lustig machen, beginnt der Privatdetektiv mit Recherchen. Als er die Mutter des toten Jungen besucht, erfährt er nach und nach immer schrecklichere Details der Vergangenheit. Die Wahrheit kommt langsam ans Licht - und nun ist es der Vater des Jungen, der der Verzweiflung nahe ist ...

