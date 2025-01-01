Magnum
Folge 6: Falscher Verdacht
Die Freunde T.C. und Ron sind auf dem Rückweg von einem Basketballspiel, als sie in einem Laden kurz Getränke kaufen wollen. Während T.C. im Wagen wartet, springt Ron schnell in das Geschäft. Kurz darauf fallen Schüsse: Ron wurde ermordet. Von Schmerz und Hass erfüllt, will Rons Familie nur noch eins: den Killer finden. Magnum wird engagiert, der Sache auf den Grund zu gehen. Schnell entdeckt er, dass Ron nur ein Opfer unglücklicher Umstände wurde.
