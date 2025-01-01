Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Magnum

Gefangener auf Kapu

NBCUniversalStaffel 7Folge 10
Gefangener auf Kapu

Gefangener auf KapuJetzt kostenlos streamen

Magnum

Folge 10: Gefangener auf Kapu

46 Min.Ab 12

Magnum und das schöne Inselmädchen Alealea werden Augenzeugen eines Mordes. Vogel, der skrupellose Killer, schießt auch auf die beiden. Thomas wird dabei schwer verletzt. Nach einer Flucht ins Meer, wird er kurze Zeit später an Land gespült. Gemeinsam mit Alealea befindet er sich auf einer einsamen Insel. Doch schnell merkt er, dass sie vor Vogel auch dort nicht sicher sind ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Magnum
NBCUniversal
Magnum

Magnum

Alle 8 Staffeln und Folgen