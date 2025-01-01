Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Magnum

Higgins auf dem Kriegspfad

NBCUniversalStaffel 7Folge 13
Higgins auf dem Kriegspfad

Higgins auf dem KriegspfadJetzt kostenlos streamen

Magnum

Folge 13: Higgins auf dem Kriegspfad

46 Min.Ab 12

Higgins unternimmt mit vier jungen Männern einer Gefängnisfarm einen Survival-Trip unter einfachsten Bedingungen. Doch zur selben Zeit will Robin Masters am selben Ort eine große Party veranstalten. Vergeblich versuchen Magnum und seine Freunde den Major zu erreichen. Der einzige Ausweg ist ein Flug nach Edgar Island, doch dort angekommen erleben die Männer eine unangenehme Überraschung.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Magnum
NBCUniversal
Magnum

Magnum

Alle 8 Staffeln und Folgen