Magnum
Folge 19: Zwischen zwei Fronten
46 Min.Folge vom 27.07.2024Ab 12
Magnum bekommt Besuch von seiner Tante Phoebe. Diese ist eine preisgekrönte Theaterschriftstellerin und eine wahre Freude für Higgins und Agatha. Doch Phoebe ist nicht nur wegen eines Verwandtschaftsbesuchs auf der Insel; sie offenbart ihrem Neffen, dass jemand hinter ihr her ist. Als sie dann tatsächlich Opfer eines brutalen Überfalls wird, beginnt Magnum sofort zu recherchieren ...
