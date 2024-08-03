Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Magnum

Sühne für einen nicht begangenen Mord

NBCUniversalStaffel 7Folge 21vom 03.08.2024
Sühne für einen nicht begangenen Mord

Sühne für einen nicht begangenen MordJetzt kostenlos streamen

Magnum

Folge 21: Sühne für einen nicht begangenen Mord

45 Min.Folge vom 03.08.2024Ab 12

Rick ist in Schwierigkeiten: Er soll einen Auftragskiller ermordet haben, der es auf den verschwundenen Icepick abgesehen hatte. Als sich Magnum auf die Suche nach diesem macht, trifft er auf dessen Buchhalter Frank Foley, der inzwischen Icepicks Geschäfte übernommen hat. Angeblich soll sein Chef tatsächlich tot sein: ein Foto zeigt Icepicks Leiche im Kofferraum eines Autos. Doch Rick glaubt nicht an diese Geschichte - zu Recht ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Magnum
NBCUniversal
Magnum

Magnum

Alle 8 Staffeln und Folgen