Schwesternliebe

Staffel 7Folge 4
Folge 4: Schwesternliebe

46 Min.Ab 6

Gemeinsam mit dem ehemaligen Callgirl Leslie Emroy sucht Magnum nach deren Schwester Patty, die spurlos verschwunden ist. Im Laufe der Ermittlungen wird immer klarer, dass Patty einen einflussreichen Politiker erpresst hat. Dann findet Magnum auch noch heraus, dass dieser Politiker außerdem der Liebhaber von Leslie ist - was dem Privatdetektiv etwas zusetzt ...

